Mit „VSS Unity“ ins All : Einmal Weltraum und zurück: Richard Branson wieder auf der Erde

Der britische Unternehmer Richard Branson ist am Sonntag mit einem Raumschiff in den Weltraum gestartet – und damit seinem Milliardärs-Kollegen Jeff Bezos um neun Tage zuvorkommen.

Spaceport America | Der britische Unternehmer und Abenteurer Richard Branson ist am Sonntag (ab 16.30 Uhr MESZ) ins All geflogen und eine Stunde später wieder auf der Erde gelandet. Der 70-jährige Milliardär nahm mit fünf weiteren Astronauten an einem Testflug seines Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic teil. Ursprünglich sollte der Flug schon um 15 Uhr starten. Wegen s...

