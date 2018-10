US-Bundesstaat New York : Limousine rast laut Zeitung in Gruppe von Menschen: 20 Tote

Die Polizei machte zunächst nur vage Angaben zu dem Geschehen und bestätigte erst am Sonntag die Zahl der Todesopfer.

von dpa

07. Oktober 2018, 18:47 Uhr

New York | Bei einem schweren Unfall mit einer Hochzeits-Limousine bei Schoharie im US-Bundesstaat New York sind am Samstag mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei machte zunächst nur vage Angaben zu dem Geschehen und bestätigte erst am Sonntag die Zahl der Todesopfer.

Café spricht von "schrecklichem Unfall"

Eine örtliche Zeitung, die "Times Union" in Albany, berichtete am Sonntag, die Limousine sei in eine Gruppe von Menschen vor einem Café gerast. Das Café schrieb selbst auf seiner Facebook-Seite, es sei vor dem Geschäft zu einem schrecklichen Unfall gekommen.