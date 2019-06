Im Alter von 63 Jahren : Liedermacher Wolfram Eicke tödlich verunglückt

Liedermacher und Schriftsteller Wolfram Eicke ist tot. Der 63-Jährige ertrank vor seinem Wohnort in der Ostsee.

von dpa

09. Juni 2019, 16:19 Uhr

Haffkrug | Der Liedermacher und Schriftsteller Wolfram Eicke ist tot. Er sei am Mittwoch in der Ostsee vor seinem Wohnort Haffkrug ertrunken, sagte eine Agentin seines Partners und Freundes Rolf Zuckowski am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst hatten die "Lübecker Nachrichten" darüber berichtet. Eicke wurde 63 Jahre alt.

Musical "Der kleine Tag" das bekannteste Stück

Der gebürtige Lübecker schrieb Kinderlieder, Romane für Jugendliche und satirische Texte für Erwachsene. Sein bekanntestes Stück ist das Musical "Der kleine Tag", für das er zusammen mit Hans Niehaus und Rolf Zuckowski die Musik geschrieben hatte.