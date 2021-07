Rauchwolke zieht bis Dortmund : Explosion in Leverkusen: Ein Toter – Chempark vermeldet Entwarnung

Eine schwere Explosion im Chempark Leverkusen sorgte für eine dunkle Rauchwolke über der Stadt. Es gibt mehrere Verletzte und ein Todesopfer. Die Stadt gibt Entwarnung – ausgenommen ist der Stadtteil Bürrig.

Leverkusen | Schwere Explosion im Leverkusener Chempark: Am Dienstagnachmittag bestätigte die Betreiberfirma Currenta ein erstes Todesopfer. Dabei soll es sich um einen vermissten Mitarbeiter handeln, der tot aufgefunden wurde. Vier weitere Mitarbeiter würden noch vermisst. Wie das Unternehmen per Twitter mitteilt, sei in Leverkusen mittlerweile per Sirene Entwarn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.