About-You-Modewoche : Lena Meyer-Landrut auf dem Laufsteg

Lieber klassisch oder doch trendig? Bei der About-You-Modewoche in Berlin hat Lena Meyer-Landrut ihre Geschmacksvorlieben verraten - und ihre „A Lot Less“-Kollektion vorgestellt.

Berlin | Laufsteg statt Konzertbühne: Die Sängerin Lena Meyer-Landrut (30) hat am Mittwochabend in Berlin die Herbst-Winter-Kollektion ihres neuen Modelabels „A Lot Less“ vorgestellt. Zum Abschluss der About-You-Modewoche präsentierten die Models Mäntel, Strickpullis, Schals und Mützen, größtenteils in Schwarz und Naturtönen. Die Musikerin („Better“) kam...

