Kurz vor der Küste : Katastrophengebiet La Palma: Lava könnte im Meer Giftgase freisetzen

Nach dem Vulkanausbruch auf La Palma nähert die Lava sich der Küste. Beim Kontakt mit dem Wasser, könnten sich Giftgase bilden. Die Insel wurde zum Katastrophengebiet erklärt.

Santa Cruz de La Palma | Die zu Spanien gehörende Vulkaninsel La Palma ist am Dienstag zum Katastrophengebiet erklärt worden. Zugleich stellte die Regierung in Madrid 10,5 Millionen Euro Soforthilfe für die Betroffenen auf der Kanareninsel bereit, wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete. Damit sollten 107 Wohnungen und die dringendsten Ausgaben der Menschen finanziert we...

