Nach Zerstörung : Künstler erstellt Kopien von Trumps Hollywood-Stern

Auf einmal waren auf dem berühmten "Walk of Fame" mehrere Sterne mit Donald Trumps Namen zu sehen.

von dpa

10. August 2018, 11:53 Uhr

Los Angeles | Wieder Wirbel um den Stern von US-Präsident Donald Trump auf Hollywoods "Walk of Fame": Am Donnerstag (Ortszeit) waren in Hollywood plötzlich Dutzende Trump-Sterne zu sehen, wie das Branchenblatt „Hollywood Reporter" berichtete. Dem Blatt zufolge hatte ein konservativer Aktionskünstler die Plastiksterne aufkleben lassen.

Wiederholte Beschädigungen

In den vergangenen Jahren war Trumps Plakette wiederholt beschädigt worden. Zuletzt hatte ein 24-jähriger Mann Ende Juli den Stern mit einer Spitzhacke demoliert. Er wurde wegen mutwilliger Beschädigung angeklagt. Zudem hatte der Stadtrat von West Hollywood die Entfernung von Trumps Stern gefordert.

Diese Aktionen gegen den Präsidenten hätten ihn zum Handeln motiviert, sagte demnach der Künstler dem "Hollywood Reporter". Der Mann wollte anonym bleiben. Er wolle weitermachen, sollte Trumps Plakette wieder in Gefahr sein. Reinigungskräfte und Anwohner entfernten die aufgeklebten falschen Trump-Sterne innerhalb kurzer Zeit wieder.



Trump hatte die Plakette 2007 für seine Fernsehsendungen erhalten. Der „Walk of Fame" mit mehr als 2600 Sternen im Zentrum Hollywoods ehrt Verdienste im Showgeschäft.