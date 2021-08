Spanisches Königshaus : Kronprinzessin Leonor geht auf ein Internat in Wales

Abschied am Flughafen in Madrid: Die spanische Kronprinzesin Leonor verlässt die Familie und setzt ihre Schulausbildung in Wales fort.

Madrid | Spaniens Kronprinzessin Leonor (15) hat das royale Elternhaus verlassen: Die Tochter von König Felipe VI. (53) flog am Montag nach Wales, um dort ihre Schulausbildung in einem Internat fortzusetzen. Auf dem Madrider Flughafen wurde sie vom Vater, von Mutter Letizia (48) und Schwester Sofía (14) verabschiedet. Das Mädchen, das ein Marinehemd und ...

