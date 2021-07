Urlaubsziele am Mittelmeer : Kroatien, Slowenien, Montenegro: Andrang und Angst an der Adria

Die Hochsaison brummt, die Delta-Sorgen nehmen zu: Kroatien, Montenegro und Slowenien verhängen strengere Präventivmaßnahmen. Das sollten deutsche Urlauber jetzt wissen.

Belgrad/Split | Der einen Not der anderen Brot: Während sich in bei den in die rote Zone abgerutschten Mittelmeeranrainern Malta, Portugal, Spanien, Türkei und Zypern, aber auch in Griechenland die Stornierungen von gebuchten Urlaubsreisen mehren, klingeln an der Adria weiter die Kassen. „Kroatien ist am sichersten am Mittelmeer und die Saison bisher ausgezeichnet“, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.