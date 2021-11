Pandemie : Kritischer Tweet von Böhmermann zu Karnevalsgedränge

In der Kölner Innenstadt ist gerade richtig was los. Viele Menschen wollen sich den Karneval nicht durch das Coronavirus vermiesen lassen und feiern auf den Straßen - zu viele, wie manche meinen.

Köln | Der Satiriker Jan Böhmermann (35) hat sich kritisch über die Menschenmengen in Köln zum Karnevalsauftakt geäußert. „Alaaf! Heute als "Sexy Krankenschwester" auf der Zülpicher Straße, an Weihnachten als "Sexy Intubierte" in der Uniklinik!“, schrieb der Moderator am Donnerstag - kurz nachdem die neue Karnevalssaison begonnen hatte. Er bezog sich dabe...

