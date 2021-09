„Eine andere Freiheit“ : Kritik an Kinderimpfungen: Servus TV zeigt Doku mit Til Schweiger

Ein im Vorfeld viel diskutierter Dokumentarfilm mit Til Schweiger über mögliche Risiken von Corona-Impfungen für Kinder ist erstmals im Fernsehen gezeigt worden.

Salzburg | Der Salzburger Sender Servus TV, der zum Red-Bull-Konzern gehört, strahlte "Eine andere Freiheit" am Donnerstagabend in Österreich aus. Im Film kommt auch Schauspieler Til Schweiger zu Wort, dessen Tochter nach einer Schweinegrippe-Impfung an Narkolepsie erkrankte, und der deshalb Bedenken gegen Covid-Impfstoffe hat. Mediziner und Künstler zweifeln...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.