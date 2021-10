Frage der Nachhaltigkeit : Massive Kritik an Kaufland: Supermarkt verkauft Rührei im Tetrapak

Die Debatte um Nachhaltigkeit hat schon längst die Supermärkte hierzulande erreicht. Genau aus diesem Grund kassiert die Supermarkt-Kette nun massive Kritik: Sie verkauft Rührei im Tetrapak.

Berlin | Eier aufschlagen und mit etwas Wasser oder Milch sowie Gewürzen verrühren, anschließend die Flüssigkeit in die Pfanne geben und rühren – so einfach "kochen" Sie ein Rührei. Die Supermarkt-Kette Kaufland bietet nicht nur die Zutaten für das beliebte Frühstücksessen an, jetzt steht sogar fast fertiges Rührei in den Regalen. Tetrapak öffnen und ab damit ...

