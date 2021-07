Mehr als 80 Tote : Erneut schwerer Brand in Krankenhaus im Irak

Krieg und Korruption haben im irakischen Gesundheitssystem in ihre Spuren hinterlassen. Ein verheerender Krankenhausbrand mit Dutzenden Toten zeigt erneut, wie dramatisch sich die Lage über Jahre verschärft hat.

Nasiriya | Schwere Rauchwolken in der Luft, orangerote Flammen in der Nacht: Wieder sind bei einem Brand in der Corona-Station eines irakischen Krankenhauses Dutzende Menschen ums Leben gekommen, darunter offenbar erneut auch Covid-Patienten. Mindestens 83 Menschen starben bei dem nächtlichen Brand, wie Ammar Baschar, Sprecher der lokalen Gesundheitsbehörde, ...

