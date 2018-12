Regulation der Besucherzahlen : Kostet der Besuch von Venedig bald Eintritt?

Das "Venedig-Ticket" soll Berichten zufolge zwischen 2,50 und 5 Euro kosten.

von Nina Brinkmann

30. Dezember 2018, 15:47 Uhr

Rom | Der italienische Haushaltsplan für 2019 hat nicht nur für die Bürger Italiens sondern auch für Venedig-Touristen Konsequenzen: Jeder Besucher, der "mit einem beliebigen Beförderungsunternehmen" in die Lagunenstadt reist, soll künftig ein Eintrittsgeld von 2,50 bis 5 Euro bezahlen. So sieht es das Gesetz vor.

"Venedig-Ticket" soll Beherbergungstaxe ersetzen

Italienische Medien berichten, dass das neue "Venedig-Ticket" die bisherige Beherbergungstaxe ersetzen und von Tagestouristen erhoben werden soll. Details zu den Eintrittskarten gibt es noch nicht. Den Berichten zufolge soll es allerdings voraussichtlich als Zuschlag von Bus-, Fähr- und Fluggesellschaften wie auch Kreuzfahrtunternehmen erhoben werden.

Der Besucherstrom ist in Venedig in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Deswegen wurden schon häufig Möglichkeiten besprochen, diesen zu regulieren. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Regionalregierung Venedigs rund 9,5 Millionen Touristen.

Endgültige Abstimmung am Sonntag

Die Regierung in Rom hatte den überarbeiteten Haushaltsplan am Samstag durch das Parlament gebracht. Die Abgeordneten werden am Sonntag endgültig über das Gesetz abstimmen.