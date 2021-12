Drei Kinder und zwei Erwachsene : Fünf Leichen in Königs Wusterhausen: Polizei vermutet Tötungsdelikt

Die Polizei hat fünf Tote in einem Wohnhaus in Königs Wusterhausen südlich von Berlin gefunden. Das jüngste Opfer war vier Jahre alt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Berlin | Nach dem Fund von fünf Leichen in einem Haus in Königs Wusterhausen gibt es noch keine weiteren Erkenntnisse über die genauen Hintergründe. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Cottbus und der Polizeidirektion Süd vom Samstagabend liefen die Ermittlungen weiter. Fünf Tote in Königs Wusterhausen Der Anruf war am Samstag kurz vor Mittag bei der Pol...

