Starke Rauchentwicklung : Köln: Zwei Tote bei Brand in der Innenstadt

Die Feuerwehr kann weitere Opfer noch nicht ausschließen.

von dpa

24. Oktober 2018, 20:34 Uhr

Köln | Bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Kölner Innenstadt sind am Mittwochabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Vier Bewohner wurden mit Rauchvergiftungen gerettet, wie die Feuerwehr mitteilte. Weitere Opfer seien nicht auszuschließen. Der Brand in dem viereinhalbgeschossigen Haus in der eng bebauten Südstadt hatte sich vom 1. Obergeschoss bis ins Dach ausgebreitet. Das Treppenhaus sei komplett eingestürzt, teilte die Feuerwehr mit, die mit etwa 100 Kräften im Einsatz war. Diese hätten noch nicht alle Räume des Hauses erreichen können.

Wegen der starken Rauchentwicklung rief die Feuerwehr dazu auf, in der Innenstadt Fenster und Türen zu schließen. Bis zum Abend seien Luftmessungen aber "unauffällig" geblieben, teilte die Stadt mit. Das Feuer war am späten Abend noch nicht unter Kontrolle.