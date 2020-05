Zwei Verletzte : Schüsse in Kölner Arztpraxis – Täterin flüchtig

In einer Kölner Arztpraxis sind Schüsse gefallen – vermutlich aus einer Schreckschusspistole.

von Maximilian Matthies

07. Mai 2020, 12:10 Uhr

Köln | Eine Frau soll in einer Kölner Arztpraxis mit einer Schreckschusspistole geschossen haben. Zwei Menschen hätten ersten Erkenntnissen zufolge Verletzungen durch Knallgeräusche erlitten, sagte ein Polizeisprecher Donnerstag.

Die Schüsse seien am Vormittag in einer Praxis am Kölner Neumarkt gefallen. "Nach allem, was wir jetzt wissen, wohl mit einer Schreckschusspistole", sagte der Sprecher. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Frau, die geschossen haben soll, flüchtete nach Angaben der Polizei zu Fuß. Zuvor hatte unter anderem der "Kölner Stadt Anzeiger" berichtet.