Wegen antisemitischer Vorfälle : Knobloch: Junge Juden überlegen, Deutschland zu verlassen

Immer mehr junge Juden überlegten, ob sie nach Israel auswandern sollten – "oder in irgendein anderes europäisches Land, in dem diese Dinge nicht so im Vordergrund stehen", sagt die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) München und Oberbayern mit Blick auf die Vielzahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland.

Nach einer Vielzahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland spielen nach Angaben der früheren Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland vor allem jüngere Juden mit dem Gedanken, das Land zu verlassen. "Die ständigen antisemitischen Vorfälle beschäftigen vor allem jüngere Menschen, die eine Familie gründen oder sich eine Existenz aufbauen",

