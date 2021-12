Essen & Trinken : Klassik im Fass - Saale-Unstrut-Winzer starten Musikversuch

Ein Eichenfass mit Hunderten Litern Wein soll innen mittels spezieller Technik mit klassischer Musik beschallt werden, ein anderes nicht. Wird sich der Wein im Geschmack unterscheiden?

Bodenheim | Winzer von Saale und Unstrut haben ein eher ungewöhnliches Experiment gestartet: Rund 2700 Liter Grauburgunder des Jahrgangs 2021 sollen während der Reife in einem Eichenholzfass mit klassischer Musik beschallt werden. Das Besondere: Direkt in dem Weinfass, nicht von außen, wurde am Mittwoch ein spezieller Lautsprecher installiert, wie ein Sprecher...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.