Urteil in Lübeck : Kindern Krankheiten eingeredet: Mutter muss mehrere Jahre in Haft

Jahrelang redete eine 49-jährige Mutter ihren Kindern schwere Krankheiten ein, täuschte Krankenkassen und Behörden.

von dpa und aj

13. November 2019, 10:02 Uhr

Lübeck | Wegen Misshandlung ihrer Kinder und Betruges muss eine 49 Jahre alte Mutter aus Ostholstein für acht Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Lübeck sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass die Frau aus Lensahn jahrelang gegenüber Krankenkassen, Behörden und Ärzten behauptet hatte, vier ihrer fünf Kinder litten an schweren chronischen Erkrankungen. Die Angeklagte habe aus Geldgier und Geltungssucht gehandelt, sagte die Richterin.

Wegen Fluchtgefahr sofort festgenommen

Wegen Fluchtgefahr wurde die Angeklagte, die sich bis dahin auf freiem Fuß befunden hatte, noch im Gerichtssaal festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Jahre Haft beantragt. Die Verteidigung, die eine milde Strafe gefordert hatte, kündigte nach der Urteilsverkündung Revision an.

Angeklagte soll an Münchhausen-Stellvertretersyndrom leiden

Eine psychiatrische Sachverständige hatte im Verfahren ausgesagt, dass die Angeklagte an einem sogenannten Münchhausen-Stellvertretersyndrom leidet. Eltern erfinden bei dieser psychischen Störung Krankheitssymptome bei ihren Kindern, um Aufmerksamkeit zu bekommen.