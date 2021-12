Weihnachten : Kinder schicken rund 320.000 Wunschzettel nach Himmelpfort

Jedes Jahr schreiben Tausende Kinder aus aller Welt einen Brief nach Himmelpfort in Brandenburg. Dann hoffen sie, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen.

Fürstenberg/Havel | Gesundheit für Familie und Freunde oder doch eher weiße Weihnacht? Kinder aus verschiedenen Ländern der Welt haben dem Weihnachtsmann im brandenburgischen Himmelpfort auch in diesem Jahr wieder ihre Wünsche geschickt. In der Weihnachtspostfiliale nördlich von Berlin gingen rund 320.000 Wunschzettel ein - und damit in etwa die gleiche Zahl wie im Re...

