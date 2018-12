Lies fordert Aufnahme ins Jagdrecht : Keine Wolfsspuren nach möglichem Angriff gefunden

Hat ein Wolf im Landkreis Rotenburg einen Mann angegriffen? Die Antwort bleibt wohl offen: DNA-Spuren wurden nicht gefunden.

von Klaus Wieschemeyer

04. Dezember 2018, 16:17 Uhr

Hannover | Die mögliche Attacke eines Wolfes auf einen Menschen im Kreis Rotenburg hat keine Genspuren eines Wolfes hinterlassen. Das teilte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am Dienstagnachmittag in Hannover mit. Demnach fand das beauftragte Senckenberg-Institut in Frankfurt auf sichergestellten Proben keine Wolfs-DNA. Die sichergestellten Tierhaare stammen demnach von .........

sadfasfsd

fsadf

asf

Ein Gemeindemitarbeiter hatte berichtet, am vergangenen Dienstag in Steinfeld im Kreis Rotenburg von einem Wolf in die Hand gebissen worden zu sein. Da es keine anderen Zeugen des Vorfalls gibt und der Mann erst am Tag nach dem Biss mit ausgewaschener Wunde zum Arzt gegangen war, hatte sich der Gentest schwierig gestaltet.

f s

df

Lies fordert nun eine Aufnahme des Wolfes in das Jagdrecht. Es müsse geprüft werden, „ob und ab wann die Aufnahme des Wolfes in das Jagdrecht helfen kann, um beispielsweise Fragen von Zuständigkeiten und Befugnissen zu lösen“, sagte Lies am Dienstag. Die Aufnahme bedeutet nicht automatisch, dass das bislang streng geschützte Tier dann auch bejagt werden darf. „Wir kommen jedoch angesichts der deutlich zunehmenden Population eines Tages in Bereiche, in denen auch eine Bestandsregulierung notwendig ist“, sagte Lies. Nach Angaben des Ministers erhöht sich die Zahl der Tiere in Deutschland derzeit „exponentiell“. Allein in Niedersachsen soll es mittlerweile 13 Rudel geben, in dem Agrarland mit seinen vielen Rindern und Schafen komme es zudem zu besonders vielen Nutztierrissen.

Eine von Lies angestoßene Initiative im Bundesrat soll ein bundesweites Konzept zum Umgang mit Wölfen bringen. Abschüsse von Problemwölfen sollen erleichtert werden. Eine Aufnahme in das Jagdrecht hatte Lies aber bislang abgelehnt. Das könne falsche Erwartungen wecken, hatte er argumentiert.

Der Deutsche Jagdverband hatte im vergangenen April eine zeitnahe Aufnahme des Wolfs in das Jagdrecht gefordert. Hintergrund waren Vorstöße, spezielle Entnahmetrupps ohne Rücksprache mit den örtlichen Jägern zu bilden. In Niedersachsen ist die Landesjägerschaft für Beobachtung und Dokumentation der Wölfe zuständig.

In Niedersachsen war im April 2016 erstmals seit der Rückkehr der grauen Jäger legal ein Problemwolf getötet worden – das im Internet von Naturschützern Kurti genannte Tier mit der Bezeichnung MT6. Geschossen hatte auf Veranlassung des damaligen Umweltministers Stefan Wenzel (Grüne) ein Scharfschütze der Polizei.