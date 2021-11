Brauchtum : Kein Corona und ein Glitzertattoo: Wünsche an das Christkind

Alle Jahre wieder: Es geht auf Weihnachten zu, und viele Kinder melden ihre Wünsche beim Christkind an. 2020 gingen rund 150.000 Briefe in Engelskirchen ein.

Engelskirchen | Mit aufgeregten Besucherinnen und Besuchern hat die Christkind-Postfiliale in Engelskirchen im Bergischen Land eröffnet. 25 eingeladene Kindergartenkinder übergaben ihre Wunschzettel am Freitag persönlich einer Frau im Christkind-Kostüm. Ein Basketball, ein Mikroskop oder ein Glitzertattoo - die Wünsche der Kinder waren so vielfältig wie ihre gebas...

