Liste der betroffenen Produkte : Keime im Wurstprodukten: Zwei weitere Todesfälle in Niedersachsen

Der Skandal um verseuchte Wilke-Wurstprodukte wird immer größer: In Niedersachsen wurden drei Fälle von Listerien-Erkrankungen gemeldet. Zwei Menschen sind daran gestorben, sagte das Landesgesundheitsamt gegenüber dem NDR.

von dpa, Corinna Berghahn und Christian Ströhl

07. Oktober 2019, 12:22 Uhr

Korbach/Hofheim | Nach zwei bestätigten Todesfällen durch keimbelastete Fleischwaren des nordhessischen Wurstproduzenten Wilke, sind nun auch drei Fälle von Listerien-Erkrankungen in Niedersachsen bestätigt worden. Das meldet der NDR. Das Landesgesundheitsamt spricht von drei Fällen, die mutmaßlich auf die Wilke-Produkte zurückzuführen sind. Die nachgewiesenen Listerien seien genetisch sehr eng verwandt mit denen, die in dem Wurstbetrieb nachgewiesen wurden, sagte Pressesprecher Holger Scharlach. Die Betroffenen seien zwischen 50 und 90 Jahre alt. Zwei von ihnen seien gestorben, so Scharlach. Allerdings sei nicht sicher, ob die Infektion allein Ursache für ihren Tod sei.

Ikea vom Rückrüf betroffen

Am Montag wurde bekannt, dass auch der Möbelkonzern Ikea vom Rückruf betroffen ist. Über einen Großhändler habe Ikea Deutschland Wurst-Aufschnitt für Kunden- und Mitarbeiterrestaurants von diesem Hersteller erhalten, sagte eine Sprecherin des Möbelkonzerns am Montag. Sie bestätigte damit entsprechende Angaben der Verbraucherorganisation Foodwatch. Auch die Filiale in Osnabrück wurde von dem Wursthersteller beliefert.

Mittlerweile gibt es über die offizielle Seite lebensmittelwarnung.de außerdem eine Liste mit mehr als 1000 vom Wilke-Rückruf betroffenen Produkten.

Ikea war am Mittwoch durch den Großhändler über die Schließung von Wilke informiert worden und habe "den Verkauf aller Produkte des Herstellers umgehend gestoppt", sagte die Sprecherin. Nicht betroffen sei das übrige Fleisch- und Wurstwaren-Sortiment aus Restaurant, Schwedenshop und Bistro. Mittlerweile gebe es einen neuen Lieferanten für Aufschnitt.

Foodwatch-Ultimatum läuft ab

Am Dienstag läuft das Ultimatum der Verbraucherorganisation Foodwatch ab. Diese hatte am Sonntagmittag einen Eilantrag an hessische Behörden gestellt, binnen maximal 48 Stunden die Namen der vom Rückruf betroffenen Produkte und Verkaufsstellen herauszugeben. Diese Forderung sehe man bisher nicht erfüllt, sagte Foodwatch-Sprecher Andreas Winkler auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Ob der Klageweg Sinn macht, wollte Foodwatch noch prüfen.

Behörden hätten zwar eine Liste Hunderter betroffener Produkte veröffentlicht. Auch die Namen der Handelsmarken mit Wilke-Fleisch wurden bekannt gegeben. Eine Liste wie Foodwatch sie fordert, gibt es laut dem Land Hessen nicht. Wilke habe nur die Namen der direkten Kunden wie Großhändler – an welche Einzelhändler die Waren gingen, sei durch mehrere Vertriebsstufen nicht nachvollziehbar.

Zwei Todesfälle durch gefährliche Keime

Waren von Wilke werden mit zwei Todesfällen in Südhessen und 37 weiteren Krankheitsfällen in Verbindung gebracht. Mehrfach wurden Listerien-Keime in Wilke-Produkten nachgewiesen. Die Keime können für Menschen mit geschwächtem Immunsystem lebensgefährlich sei. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg hatte als Aufsichtsbehörde den Betrieb mit 200 Mitarbeitern am Dienstag vergangener Woche geschlossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.

Auch Betriebe in Rheinland-Pfalz sind mit Wurst von Wilke beliefert worden. "Aktuell gehen wir davon aus, dass Betriebe in ganz Rheinland-Pfalz Wurstwaren des Unternehmens erworben haben", sagte Ernährungsministerin Ulrike Höfken (Grüne). Bereits vergangene Woche hatte der Großhändler Metro erklärt, Wilke-Produkte und Eigenmarken mit Wilke-Fleisch aus dem Sortiment genommen zu haben.

"Schwere Versäumnisse"

Wie die Keime immer wieder in die Wurst kamen, untersuchten Spezialisten des Landes Hessen. Der Bericht sei fertig und dem Landkreis Waldeck-Frankenberg zugeleitet worden, sagte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Darmstadt am Montag. Dort ist die für Hessen zuständige "Task-Force Lebensmittelsicherheit" angesiedelt. Zum Inhalt des Berichts äußerte sich der Sprecher nicht und verwies auf die Kreisverwaltung als zuständige Behörde. Diese kündigte für Montagnachmittag eine Stellungnahme an.

Der Landkreis Waldeck-Frankenberg hat angekündigt, den Vorgang "auch intern ohne Wenn und Aber aufzuarbeiten". Sollte es beim Krisenmanagement oder Umgang mit Wilke Fehler gegeben haben, wäre das Regierungspräsidium in Kassel die zuständige Aufsichtsbehörde. Dort will man vorerst abwarten. "Das müssen die erstmal aufarbeiten", sagte ein RP-Sprecher am Montag.

Wilke hatte am Freitag die Eröffnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens beantragt. Diesem Antrag sei zugestimmt worden, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Korbach. Ein Insolvenzverwalter sei bestellt worden. Ziel des Verfahrens sei, dass das Unternehmen in Twistetal-Berndorf weiter betrieben werden könne. Ob das in diesem Fall gelinge, sei aber fraglich.

Lebensmittelüberwachung soll verschärft werden

Am Montag veröffentlichte das Land zumindest eine Auflistung der Marken und Handelsnamen von betroffenen Produkten. Dort heißt es: "Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen sind alle Eigenmarken der Fa. Wilke mit dem Identitätskennzeichen „DE EV 203 EG“, ebenso folgende Marken und Handelsnamen, sofern sie das Identitätskennzeichen „DE EV 203 EG“ tragen, betroffen:

Haus am Eichfeld

Metro Chef

Service Bund „Servisa“

CASA

Pickosta

Sander Gourmet

Rohloff Manufaktur

Schnittpunkt

Korbach

ARO

Findt

Domino

Wilke"

"Im Fall Wilke Wurstwaren stellen sich derzeit noch viele Fragen, die beantwortet werden müssen, um Wiederholungen zu vermeiden", sagt Umweltministerin Priska Hinz (Grüne). Gemeinsam mit der Kreisverwaltung, dem Regierungspräsidium Kassel und der Task-Force werden man den vorliegenden Fall analysieren und die erforderlichen Konsequenzen ziehen. Zudem solle die Lebensmittelüberwachung durch einen Gesetzesentwurf gestärkt werden.

