Karneval in NRW : Heftige Sturmböen: Absage für Kö-Treiben in Düsseldorf

von dpa

23. Februar 2020, 10:09 Uhr

Düsseldorf | Wegen der erwarteten schweren Sturmböen haben die Veranstalter das bei den Jecken beliebte Kö-Treiben am Sonntag in der Karnevalshochburg Düsseldorf abgesagt. Das teilte das Comitee Düsseldorfer Carneval am Sonntag mit. Der Rosenmontagszug sei aber nicht gefährdet.

