Missbrauchs-Skandal : Kardinal Marx bietet Papst seinen Rücktritt an

Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, hat Papst Franziskus seinen Rücktritt angeboten.

München | Die katholische Kirche sei an einem "toten Punkt" angekommen, sagte Marx laut Mitteilung seines Bistums vom Freitag. „Im Kern geht es für mich darum, Mitverantwortung zu tragen für die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der Kirche in den vergangenen Jahrzehnten“, wird eine Passage aus Marx' Text an den Papst zitiert. Mehr dazu i...

