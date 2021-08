Justiz : Kannibalismus-Verdacht: Mordprozess gegen Lehrer in Berlin

Wochenlang galt ein Mann als vermisst, dann wurden an einem Waldstück Knochenteile entdeckte. Nach und nach setzten Ermittler ein Puzzle zusammen - bis zu einem verstörenden Verdacht.

Berlin | Ein Lehrer soll einen 43 Jahre alten Mann in Berlin umgebracht haben, um sexuelle Befriedigung zu erlangen und Teile der Leiche zu essen. Am Dienstag begann der Mordprozess in dem Fall von mutmaßlichem Kannibalismus am Landgericht in der Hauptstadt. Der Angeklagte schwieg zu den Vorwürfen. Eine der beiden Verteidigerinnen des 41-Jährigen erklärte z...

