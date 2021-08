Open Air : Kampf gegen die Pandemie - New York feiert mit Großkonzert

Die Corona-Fallzahlen steigen auch in den USA seit Wochen - und doch sollen die New Yorker sich am Samstag eine Verschnaufpause gönnen. Im Central Park wollen Zehntausende ihre Stadt feiern.

New York | Trotz zuletzt steigender Fallzahlen wollen am Samstag Zehntausende New Yorker bei einem großen Open-Air-Konzert im Central Park den Kampf ihrer Stadt gegen die Corona-Pandemie feiern. Unter dem Titel „We Love New York: The Homecoming Concert“ („Wir lieben New York - Das Konzert zur Heimkehr“) sollen unter anderem Bruce Springsteen, die Killers und ...

