Katastrophe : Kampf gegen Waldbrände in Südfrankreich dauert an

Die Brände im Hinterland von Saint-Tropez waren nach großer Trockenheit und Hitze am Montag ausgebrochen. Jetzt gibt es ein erstes Todesopfer zu beklagen.

Toulon/Avignon | Mit einem Großaufgebot kämpft die Feuerwehr in Südfrankreich weiter gegen ausgedehnte Waldbrände. Die Behörden meldeten einen Toten. Die Flammen im bergigen Hinterland der Bucht von Saint-Tropez seien noch nicht unter Kontrolle. 7000 Hektar Gelände seien bereits verbrannt, teilte die Präfektur in der Mittelmeerstadt Toulon am Mittwochmorgen mit. Üb...

