Wetter : Kalte Polarluft strömt ins Land - Weiße Weihnacht unsicher

Gibt es in diesem Jahr weiße Weihnachten? Alles sei möglich, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes.

Offenbach am Main | Wenige Tage vor Weihnachten wird das Wetter doch noch winterlich in Deutschland. Nachdem sich das Hoch „Zafira“ über der Nordsee am Sonntag zurückzieht, ist der Weg für kalte Polarluft aus dem Norden frei, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Ob an Weihnachten in Deutschland Schnee fällt, ist ungewiss. „Es ist alles möglich“, sagte ein DWD-S...

