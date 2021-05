Vorfall in Kalifornien : „Mama, mein Bauch tut weh“: Sechsjähriger im fahrenden Auto erschossen

Ein sechsjähriger Junge ist in Kalifornien nach einem Streit im Straßenverkehr erschossen worden. Die Schwester des Jungen richtet ein emotionalen Appell an die Öffentlichkeit.

Los Angeles | In den USA ist ein kleiner Junge nach einem Streit im Straßenverkehr durch einen Schuss getötet worden. Die Mutter des Sechsjährigen sei in Kalifornien auf einer Autobahn mit einem anderen Autofahrer in Streit geraten, berichteten lokale Medien am Samstag. Aus dem anderen Auto sei dann auf das Fahrzeug der Mutter geschossen worden, wo der kleine Junge...

