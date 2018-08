Boxkampf am 25. August live im Stream : KSI gegen Logan Paul: Youtube-Stars steigen in den Boxring

Die beiden Youtube-Stars KSI und Logan Paul liefern sich am Samstagabend ein Boxduell vor einem Millionenpublikum.

von Christian Ströhl

25. August 2018, 13:44 Uhr

London | Erinnern Sie sich noch daran, als Moderator Stefan Raab gegen Box-Profi Regina Halmich in den Ring gestiegen ist? Oder kennen Sie Promi-Boxen? So etwas ähnliches findet am 25. August in der Manchester Arena, wenn die beiden bekannten Youtube-Stars KSI und Logan Paul sich gegenseitig im Ring verprügeln.





Hier geht es zum Livestream "KSI vs. Logan Paul"

"KSI vs. Logan Paul": Für einige Medien ist es der "größte Amateur-Boxkampf" aller Zeiten, für andere das "am stärksten diskutierte Youtube-Event des vergangenen Jahrzehnts". Gekämpft wird um den Titel der "Youtube Boxing Championship" – der Videodienst von Google hat mit dem Kampf jedoch nichts zu tun.

Es wird erwartet, dass ein Millionenpublikum einschaltet, wenn sich KSI und Logan Paul prügeln. Bei einer ähnlichen Veranstaltung, einem Kampf zwischen KSI und Joe Weller (auch eine Youtube-Größe) schalteten 1,6 Millionen Zuschauer ein, die Aufzeichnung wurde sogar 20 Millionen Mal aufgerufen. Sowohl Logan Paul als auch KSI zählen mit 19 bzw. 17,8 Millionen Abonnenten zu den populärsten Youtubern. Vor dem großen Kampf stehen sich zudem Jake Paul, Logans Bruder und Youtube-Star, sowie Deji, der Bruder von KSI und ebenfalls eine Youtube-Größe, gegenüber, heißt es bei futurezone.at.



Lohnen dürfte sich der Boxkampf für die beiden Youtube-Stars. Für den Livestream werden acht Euro fällig, die Eintrittskarten in der Manchester Arena kosten zwischen 35 und 520 britischen Pfund.

Die Übertragung startet am Samstagnachmittag Die britischen Buchmacher sehen KSI übrigens leicht vorne.