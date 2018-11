Neue Pro-Sieben-Show : Joko wird weich: So lustig ist „Win your Song“

Joko Winterscheidt hat ein neues Solo-Projekt: Wie gut ist die Musik-Spiel-Show „Win your Song“ auf Pro Sieben?

von Daniel Benedict

15. November 2018, 23:59 Uhr

Berlin | Eine große Stärke von Pro Sieben besteht ja darin: Seine begabtesten Kinder lässt der Sender machen, was sie wollen. Selbst wenn sie gerade schwer pubertieren. Im Fall von Joko und Klaas führte das zu Wurst aus Eigenblut, vernähten Lippen und öffentlichem Erbrechen – aber eben auch zu einer Art Perpetuum mobile der Unterhaltung.

Nach dem Ende des „Circus HalliGalli“ ist die „Beste Show der Welt“ die aktuelle Kreativ-Werkstatt der beiden. Hier werden regelmäßig alberne, unmögliche oder eben richtig gute Show-Ideen erprobt; nach „My Idiot Friend“ und „Beginner gegen Gewinner“ ist jetzt die nächste Auskoppelung angelaufen: „Win your Song“, ein Mix aus Musik- und Game-Show, die als Testballon noch „Earn your Song“ hieß.

Was passiert bei Jokos „Win your Song“?

In rund 50 Minuten lässt Joko Winterscheidt zwei Musiker in musikalischen Spielen gegeneinander antreten; zum Auftakt sind es Max Giesinger und Maite Kelly. In jeder Runde müssen sie die Instrumente ihrer Band verteidigen; wer verliert, trommelt beim Schluss-Song auf Eimern, zupft die Ein-Saiten-Gitarre oder muss Joko als Background-Sänger erdulden.

Der Grundeinfall ist lustig, die Ausführung eine Orgie guter Ideen: Kelly und Giesinger müssen Ballermann-Hits an Jokos Moves erkennen („Hip Sync Battle“) und Evergreens anhand ihres Textes – dessen Wörter allerdings säuberlich nach dem Alphabet sortiert wurden. „Justin, räum Dein Songtext auf“ heißt das Spiel. In der Rubrik „Explicit Content“ überklebt Joko das Plattencover von Tokio Hotels „Love Who Loves You Back“; die Kandidaten müssen dann tippen, ob unter dem schwarzen Balken eine Computermaus ist oder eine Vulva. (Wer's wissen will, klickt hier.) Nächste Woche erraten Judith Holofernes und Mark Forster´dann im Multiple-Choice-Test berühmte Verbrechen von Rockstars und gehen ins „Song-Text-Theater“ – hier werden die Verse bekannter Hits als Drama inszeniert.

Macht's Spaß?

Das alles ist witzig, originell und ermuntert sogar zum Mitraten. Und es verstärkt den Eindruck: In seinen Solo-Projekten entdeckt Joko Winterscheidt eine angenehm harmlose Seite an sich und entwickelt einen Humor, der keinen blamiert: Denn je schlimmer die Ersatzinstrumente sind, die Maite Kelly sich einhandelt, desto besser wird natürlich ihr Finale. Am Ende der ersten Ausgabe spielt sie ihren Schlager „Die Liebe siegt sowieso“ mit Joko-Drum-Set, Stimmverzerrer, einer Otamatone und Heavy-Metal-Solo. Das macht sie sympathisch, bringt die Leute zum Toben und wertet die ganze Nummer entschieden auf. Der Moderator, der seinen Publikumskandidaten eben noch besoffene Esel tätowierte, hat mit „Win your Song“ ein Format entwickelt, bei dem es keine Verlierer gibt. Mehr davon!

Wie geht's weiter?

Vorerst hat Pro Sieben vier Folgen von „Win your Song“ produziert, die immer donnerstags ab 23.10 Uhr laufen. In den nächsten Wochen treffen die folgenden Künstler aufeinander:

Judith Holofernes und Mark Forster (22. November),



DJ Bobo und Wincent Weiss (29. November),



Vanessa Mai und Bosse (6. Dezember).



