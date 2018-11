Pro-Sieben-Plan für 2019 : Joko und Klaas entwickeln neue Show – wieder als Duo

Joko und Klaas entwickeln als Duo ein neues Format. Im Frühjahr sollen die Produktion der noch namenlosen Show beginnen.

von Daniel Benedict

19. November 2018, 10:45 Uhr

Berlin | Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bereiten für das kommende Jahr eine neue gemeinsame Pro-Sieben-Show vor. Die Moderatoren sollen dabei das tun, „was sie am besten können“, sagte Senderchef Daniel Rosemann am Rande der Berliner Vorpremiere zum „Duell um die Welt“: „Sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen“. Klaas Heufer-Umlauf bestätigte zunächst nur den Wettkampf-Charakter des Konzepts: „Es wird in gewisser Weise gegeneinander gehen, aber in einer innovativeren Form, als man jetzt erwarten könnte. Contest-Shows gibt es ja nicht erst seit uns, und mit uns ist es nicht weniger geworden.“

Spannend und witzig soll das neue Format werden – und vielleicht sogar der Auftakt für weitere Entwicklungen: „Wenn irgendein Spiel oder eine Begebenheit, in der wir uns da befinden, so lustig ist, dass wir sagen: Daraus müssen wir mal eine Stunde machen – dann machen wir das natürlich“, sagte Heufer-Umlauf. „Das wird bis zum Dorthinaus alles ausgeschlachtet.“

Keine Rückkehr zum „Circus HalliGalli“

Die neue Show ist für die Primetime angedacht und soll wöchentlich ausgestrahlt werden – das aber nicht über das ganze Jahr, sondern als Block einer festen, wenn auch noch unbestimmten Zahl von Ausgaben. Um eine Rückkehr zu „Circus HalliGalli“ handelt es sich ausdrücklich nicht. Nach dem Aus des gemeinsamen Formats hatten die Entertainer sich Solo-Projekten zugewandt; Heufer-Umlauf moderiert seit März diesen Jahres „Late Night Berlin“, Winterscheidt ist gerade mit der Musik-Show „Win your Song“ zu sehen; schon vor einem Jahr startete seine Game-Show „Beginner gegen Gewinner“. Das neue Format soll ab dem kommenden Frühjahr produziert werden.

Was genau passieren und wie die Show heißen wird, gibt noch keiner der Beteiligten preis. Immerhin versichert Klaas, dass er selbst schon eine Vorstellung davon hat. Damit unterscheidet sich das Langfrist-Projekt entschieden von der Sondersendung „Weihnachten mit Joko und Klaas“, die Daniel Rosemann schon für Samstag, den 22. Dezember, ankündigt. Die Frage nach dem Inhalt dieser Show beantwortete Klaas Heufer-Umlauf mit zwei Worten: „Keine Ahnung.“ Fest steht demnach nichts; die Show könne sich aber ähnlich entwickeln wie Joko Winterscheidts „Late Night Berlin“-Besuch. Ästhetisch sind adventliche Anleihen bei Carmen Nebels Weihnachtsshow zu erwarten, deren Bühnenbildnerin, so Heufer-Umlauf, bereits verpflichtet sei.

Die nächsten Sendungen mit Joko und/oder Klaas:

„Late Night Berlin“, montags, 23.10 Uhr,



„Win your Song“, immer donnerstags, 23.15 Uhr.



„Duell um die Welt“, Samstag, 24. November, Samstag, 1. Dezember, 20.15 Uhr,



„Weihnachten mit Joko und Klaas“, Samstag, 22. Dezember.