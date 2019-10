Irakischer Islamist : Verdurstetes Jesiden-Mädchen: Mann von IS-Sklavin in Deutschland in Haft

Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass der 28 Jahre alte Mann das kleine Mädchen qualvoll verdursten ließ.

von dpa

11. Oktober 2019, 12:34 Uhr

Karlsruhe | Nach dem qualvollen Tod eines fünfjährigen jesidischen Mädchens ist ein irakischer Islamist in Deutschland in Haft. Die Bundesanwaltschaft warf ihm am Freitag Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Der Iraker sei am Mittwoch von Griechenland aus nach Deutschland überstellt worden.

Qualvoll verdurstet

Das mutmaßliche Mitglied der Terrormiliz IS soll das jesidische Kind mit seiner Mutter 2015 als Sklavin gekauft haben, es mehrfach geschlagen und – zur Strafe – in der prallen Sonne angekettet haben. Das Kind verdurstete qualvoll bei sengender Hitze.