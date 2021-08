Maikäfer mit Haarbüscheln : Gefahr für Apfelbäume, Erdbeeren und Mais: Japankäfer alarmiert Pflanzenschützer

Er sieht aus wie ein Maikäfer mit Haarbüscheln und schimmert am Hals grün-metallisch. Der Japankäfer ist an der Grenze zu Deutschland aufgetaucht. Pflanzenschützer sind in Alarmbereitschaft.

Karlsruhe/Basel | Nach dem Fund eines Japankäfers nahe der deutschen Grenze in Basel sind hiesige Pflanzenschützer alarmiert. Die Tiere können nach Angaben des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums (LTZ) Augustenberg starke Fraßschäden anrichten. Natürliche Gegenspieler fehlen hierzulande. Daher sollen auch Laien die Augen offen halten und mögliche Funde melden – un...

