Gesellschaft : Einer der Größten: Jannik Könecke misst über 2,20 Meter

Rund drei Jahre hat Jannik Könecke sein Zuhause selten verlassen, weil er die Blicke kaum ertragen konnte.

21. Juli 2020, 06:34 Uhr

Hannover | Der 19-Jährige aus Lohnde bei Hannover ist einer der längsten Teenager in Deutschland. Seine Mutter hat vor kurzem gemeinsam mit einer Nachbarin 2,24 Meter gemessen. In der Schule sei Mobbing an der Tagesordnung gewesen, sagte Jannik Könecke der Deutschen Presse-Agentur.





Heute ignoriere er es, wenn er zum Beispiel im Bus angestarrt werde. Der junge Mann ist glücklich, dass er nach jahrelanger Suche eine Fahrschule gefunden hat, die ihm Unterricht ermöglicht. Dazu wurde extra ein Transporter umgebaut und der Fahrersitz ein Stück nach hinten gerückt. „Es ist ein megaschönes Gefühl, den Führerschein zu machen“, sagte der 19-Jährige, der seinen Hauptschulabschluss nachgeholt hat und einen Ausbildungsplatz sucht. „Das, was ich mir Jahre gewünscht habe, geht endlich in Erfüllung.“



Dem Vorsitzenden des Klubs Langer Menschen, Holger Schnieder, sind zwei Männer in Deutschland bekannt, die 2,22 Meter beziehungsweise 2,23 Meter groß sind. Nach Schnieders Beobachtung gibt es immer mehr Jugendliche, die zwei Meter und länger sind. Mitglieder berichteten immer wieder von Mobbing in der Kindheit. „Aus eigener Erfahrung weiß ich: Die schlimmste Zeit ist die Schulzeit bis zur Oberstufe“, sagte der 49-Jährige aus Bissendorf im Landkreis Osnabrück. Er misst 2,00 Meter und ist mit seiner Größe zufrieden. Das sieht auch Jannik Könecke so: „Ich habe mir nie gewünscht, klein zu sein.“