Im Alter von 91 Jahren : Italienischer Modeschöpfer Nino Cerruti gestorben

Er war galt als ein Pionier der Konfektionsmode für Männer: Modedesigner Nino Cerruti ist in Italien im Alter von 91 Jahren verstorben.

Rom | Der bekannte italienische Modedesigner Nino Cerruti ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren in einem Krankenhaus in der Region Piemont, wie die Nachrichtenagentur AFP am Samstag aus Branchenkreisen erfuhr. Zuvor hatten italienische Medien über Cerrutis Tod berichtet. Nach Angaben der "Corriere della Sera" war der Designer wegen einer Hüftoperation in...

