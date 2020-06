Kuriose Notiz hinterlassen : Zwei Italiener brechen aus Gefängnis aus – und versprechen Rückkehr

Zwei Häftlinge in Rom wollten ihren in Schwierigkeit geratenen Kindern helfen und türmten dafür aus dem Gefängnis.

von afp

09. Juni 2020, 21:01 Uhr

Rom | Höfliche Ausbrecher: In Rom sind zwei Häftlinge aus dem Gefängnis geflohen – in einer Notiz versprachen sie jedoch ihre baldige Rückkehr. Die Cousins Davad Z. und Lil A. hinterließen bei ihrer Flucht aus dem Rebibbia-Gefängnis in der vergangenen Woche eine Nachricht in ihrer Zelle, sie seien aus persönlichen Gründen zur Flucht gezwungen, wie die Zeitung "Repubblica" am Dienstag berichtete.

Mit Feile Gitterstäbe durchtrennt

Ihre Kinder seien mutmaßlich wegen eines Drogengeschäfts in Schwierigkeiten geraten und bräuchten ihren Schutz, erklärten die beiden Ausbrecher laut "Repubblica". Da auch die Mütter der Kinder im Gefängnis säßen, hätten sie keine andere Wahl als auszubrechen. Sie versprachen jedoch, in etwa zwei Wochen zurückzukehren.

Die beiden Häftlinge, die eigentlich noch bis 2029 eine Haftstrafe wegen Betrugs und Hehlerei absitzen müssen, sägten laut "Repubblica" die Stäbe ihrer Zelle mit einer Feile durch und entkamen mithilfe eines Löschschlauchs über die Gefängnismauer.

