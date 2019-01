Unglück im Aostatal : Flugzeug und Hubschrauber über den Alpen kollidiert – fünf Tote

Bei einem Zusammenstoß eines Kleinflugzeugs und eines Hubschraubers sind fünf Menschen ums Leben gekommen.

von dpa

25. Januar 2019, 18:32 Uhr

Rom | Beim Zusammenstoß eines Touristen-Kleinflugzeug und eines Hubschraubers in den italienischen Alpen sind mindestens fünf Menschen gestorben. Zwei wurden bei dem Unglück am Rutor-Gletscher im Aostatal verletzt, twitterte am Freitag der italienische nationale Bergrettungsdienst.





Vier weitere Helikopter mit Rettern seien auf dem Weg zu der Unfallstelle. Näheres zu den Insassen und der Ursache war zunächst nicht bekannt. Italienische Medien berichteten, dass der Hubschrauber zum Heli-Skiing im Einsatz war.