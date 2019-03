Wegen Missbrauchs von Chorknaben : Irdische Gerichtsbarkeit: Sechs Jahre Haft für Kardinal Pell

Sechs Jahre Haft wegen Missbrauchs von Chorknaben – noch nie wurde ein so ranghoher Kardinal verurteilt wie George Pell.

13. März 2019, 18:03 Uhr

Melbourne | So ist sie nun einmal, die irdische Gerichtsbarkeit. Ein schmuckloser Saal mit 120 Leuten, besetzt bis auf den letzten Platz. Ein Richter, der alle noch einmal eine Stunde auf die Folter spannt, bevor er in seinem Urteil zum Ende kommt.

Erster Prozess dieser Art

Ein einstmals sehr mächtiger Mann mit zwei künstlichen Kniegelenken, der dann trotzdem aufstehen muss, um das Verdikt entgegenzunehmen. Und eine Kamera, die das alles hinaus in die ganze Welt überträgt. So erfährt der australische Kurienkardinal George Pell (77) am Mittwoch in Melbourne, dass er sechs Jahre ins Gefängnis soll, weil er vor langer Zeit, noch als Erzbischof der Millionenstadt, zwei Chorknaben sexuelle Gewalt angetan hat.



Damit ist ein Prozess zu Ende, wie es ihn in der Geschichte der australischen Justiz und auch der katholischen Kirche noch nie gegeben hat. Pell - mit fast zwei Metern immer noch von riesiger Statur, auch wenn er inzwischen am Stock geht - ist der ranghöchste Geistliche, der jemals wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen verurteilt wurde. Als Finanzchef von Papst Franziskus war er noch bis in den Februar hinein die Nummer drei des Vatikans.

Kirche auch in Europa unter Druck



In früheren Jahren hätte die katholische Kirche über jemanden wie ihn ihre schützende Hand gehalten - und sehr wahrscheinlich hätte es geholfen. Damit ist es nun vorbei. All die Missbrauchsskandale in den verschiedensten Ländern haben den Katholizismus in eine schwere Krise gestürzt. Der Vatikan will nun noch abwarten, ob Pell in der Berufung einen Freispruch erreichen kann. Wenn nicht, verliert er womöglich noch mehr: auch all seine Titel, auch das Priesteramt.

Erst vergangene Woche war Frankreichs höchster katholischer Würdenträger, Kardinal Philippe Barbarin aus Lyon, wegen Vertuschung von Missbrauchsvorwürfen zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden. Nach Überzeugung des Gerichts hatte er Fälle sexueller Übergriffe auf Minderjährige nicht angezeigt. Im Februar hatte Papst Franziskus die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen aus aller Welt zu einem Krisengipfel nach Rom geladen.

Und auch in Deutschland steht die katholische Kirche wegen der Missbrauchsproblematik massiv unter Druck. Einer im vergangenen Herbst veröffentlichten Studie der Deutschen Bischofskonferenz zufolge hat es zwischen 1946 und 2014 3677 Opfer sexueller Übergriffe von mindestens 1670 Priestern gegeben, bei einer hohen Dunkelziffer.

Angeklagter schwieg

Auf ihrer Frühjahrstagung in Lingen stellte die Bischofskonferenz am Mittwoch unabhängige Beratungsstellen für Missbrauchsopfer in Aussicht. Dazu suche man nach Partnern außerhalb der Kirche, sagte der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, der Trierer Bischof Stephan Ackermann.

Und bei der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals gehe es künftig auch um das mögliche Benennen von Verantwortlichen in den Bistümern und die Frage, ob eine Form von Versöhnung und Erinnerungskultur gefunden werden kann, kündigte Ackermann an. In den Bistümern könne dies zur Schaffung sogenannter Wahrheitskommissionen führen. Kriterien und Standards dazu sollten ab Mai erarbeitet werden.

Was Pell angeht, kann der Kardinal jetzt nur noch auf ein Berufungsverfahren hoffen. Im Prozess hatte er geschwiegen - abgesehen davon, dass er sich als "nicht schuldig" bekannte. Demgegenüber ließ sich einer der beiden einstigen Chorknaben vom Gericht vier Tage lang ausführlich befragen. Der andere konnte nicht mehr angehört werden: Er starb vor einigen Jahren an einer Überdosis Rauschgift. Die Entscheidung des Gerichts fiel am Ende eindeutig aus. Von zwölf Geschworenen sprachen alle zwölf Pell schuldig, in insgesamt fünf Punkten.

Ob es zu einem Berufungsverfahren kommt, soll sich vermutlich im Juni entscheiden. Tatsächlich halten es viele für möglich, dass das Ganze doch noch mit einem Freispruch endet. Einstweilen aber hat das Urteil Bestand. Noch im Saal wird Pells Name ins australische Register der verurteilten Sexualstraftäter eingetragen. Er selbst muss unterschreiben. Dann bringen ihn sechs Beamte ins Gefängnis. Auf Handschellen, wie das sonst üblich ist, verzichten sie.

