RKI zur Corona-Lage : Inzidenz steigt auf 9,4 - Experten erwarten vierte Welle

Die Sieben-Tage-Inzidenz geht hoch - den zehnten Tag in Folge. Besonders betroffen: Berlin, Hamburg und Bremen. Wissenschaftler warnen vor einer möglichen von Schülerinnen und Schülern getriebenen vierten Welle.

Berlin | Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Deutschland ist den zehnten Tag in Folge gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Samstagmorgen mit 9,4 an - am Vortag hatte er bei 8,6 gelegen. Beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli hatte die Sieben-Tage-Inzidenz 4,9 betragen. Insgesamt haben die Gesundheitsämter dem RKI binnen...

