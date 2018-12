Organisierte Kriminalität : Internationale Großrazzia gegen italienische Mafia durchgeführt

In Deutschland gab es Einsätze in Nordrhein-Westfalen und Bayern.

von dpa

05. Dezember 2018, 07:23 Uhr

Wiesbaden | Ermittler in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Belgien sind am Mittwoch mit einer großangelegten Razzia gegen Mitglieder der italienischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta vorgegangen. Es habe mehrere Festnahmen und Durchsuchungen gegeben, teilte das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mit. In Deutschland gab es Einsätze in Nordrhein-Westfalen und Bayern.

Mehr Informationen in Kürze.