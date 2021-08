„Querdenker“ : Innensenator nennt Polizei-Taktik bei Protesten angemessen

Tausende Menschen kommen am Wochenende aus Protest gegen die Corona-Politik nach Berlin, obwohl zahlreiche Demonstrationen verboten wurden. Bei Auseinandersetzungen mit der Polizei gibt es Festnahmen.

Berlin | Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) und die Gewerkschaft der Polizei haben das Vorgehen der Polizei bei den Versammlungen von Gegnern der Corona-Politik in Berlin als professionell und angemessen bewertet. Trotz des Verbots von großen Demonstrationen zogen am Sonntag mehrere Tausend Menschen durch die Hauptstadt. Sie konnten sich in Gruppen i...

