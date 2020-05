Mit 84 Jahren : In Bombennacht 1943 ausgebrochen: Berliner Alligator stirbt in Moskau

Der Moskauer Zoo trauert um seinen Alligator "Saturn". Das Tier überlebte 1943 einen Bombenangriff auf den Berliner Zoo.

von afp

24. Mai 2020, 17:04 Uhr

Moskau | Ein Alligator, der während des Zweiten Weltkriegs einen Bombenangriff auf den Berliner Zoo überlebte, ist im Moskauer Zoo gestorben. "Saturn" sei 84 Jahre alt geworden, teilte der Zoo am Samstag mit. Dies sei "ein respektables Alter" für einen Mississippi-Alligator, der in freier Wildbahn selten älter als 50 Jahre alt wird.

Teil von Hitlers persönlicher Sammlung?

"Saturn" wurde 1936 in den USA geboren und später in den Berliner Zoo gebracht. Während eines Bombenangriffs am 23. November 1943 brach er aus dem Zoo aus. 1946 fanden ihn britische Soldaten wieder und übergaben ihn den sowjetischen Behörden. Wo er sich in den drei Jahren dazwischen aufgehalten habe, sei "ein Rätsel", teilte der Moskauer Zoo mit. Im Juli 1946 traf "Saturn" in Moskau ein, und es kamen Gerüchte auf, er sei Teil von Adolf Hitlers persönlicher Sammlung gewesen.

"Saturn" war nach Angaben des Zoos beim Essen wählerisch und ließ sich gerne mit einer Bürste massieren. Es sei eine "Ehre" und "eine große Freude" gewesen, all die Jahre mit ihm zu verbringen, erklärte der Zoo. "Wir hoffen, wir haben ihn nicht enttäuscht."