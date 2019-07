"Zweite Chance"-Programm ab dem 15. Juli : Ikea kauft wieder gebrauchte Möbel zurück – das müssen Sie wissen

Wer sein Billy-Regal verkaufen will, sollte sich das "Zweite Chance"-Programm der Schweden einmal genauer anschauen.

von Christian Ströhl und dpa

08. Juli 2019, 11:30 Uhr

Hofheim am Taunus | Ikea-Kunden können künftig an allen Standorten in Deutschland gebrauchte Möbel zurückgeben. Nach einem Test in fünf Einrichtungshäusern, der bereits seit September 2018 läuft, rollt das Möbelhaus das sogenannte "Zweite Chance"-Programm nun bundesweit aus. Ab dem 15. Juli geht es los.

Wie funktioniert das "Zweite Chance"-Programm von Ikea?

Für das "Zweite Chance"-Programm kommen laut Ikea nur bestimmte Möbel in Frage. Für den Rückkauf akzeptiert Ikea nur Möbel in gutem Zustand. Kunden können über die Website prüfen, ob ihr Artikel in Frage kommt und welchen Preis sie erwarten können.

So könnte ein Verkauf ablaufen:

Produkt finden und Bedingungen für Verkauf prüfen Zustand der Möbel bestimmen Vorschlag für Rückkaufpreis erhalten Möbelstück zusammengebaut zu Ikea bringen Guthabenkarte erhalten

Die Second-Hand-Möbel werden zusammen mit Ausstellungstücken und Retouren in der "Fundgrube" weiterverkauft. In der "Fundgrube" sind die Möbel dann laut Unternehmen zum Rückkaufpreis plus Mehrwertsteuer erhältlich. Kunden, die ihre Gebrauchtmöbel an Ikea verkaufen, erhalten im Gegenzug eine Guthabenkarte.

Welche Möbel geben Kunden zurück?

Beim Test seien vor allem Klassiker wie das Billy-Regal, Kommoden und Kleinmöbel wie Stühle beliebt gewesen. Die meisten Produkte hätten innerhalb von zwei Tagen einen neuen Besitzer gefunden. Besonders groß sei das Interesse in Berlin gewesen. Wie viele Möbel während der Testphase zurückgekauft wurden, gab das Unternehmen nicht preis.

Ikea testet Leihmöbel

Ikea will künftig Möbel nicht nur verkaufen, sondern auch verleihen. Bis 2020 werde man entsprechende Leasingangebote auf allen Märkten testen, kündigte das Unternehmen am Mittwoch in Kaarst bei Düsseldorf an. Kunden sollten Ikea-Produkte auf nachhaltigere Weise erwerben, pflegen und weitergeben können, hieß es zur Zielsetzung.

Bei ersten Untersuchungen und Tests in vier europäischen Ländern wurden unter anderem Studenten (Polen und Niederlande) und kleine Unternehmen (Schweiz, Schweden) als mögliche Zielgruppen für Abo-Modelle identifiziert. Ikea bleibe Eigentümer und könne die Weiternutzung der Produkte sicherstellen, bevor diese dann am Lebensende recycelt würden.