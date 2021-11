„Spiegel“-Kolumnistin : „Ihre Stimme wird fehlen“: Journalistin Bettina Gaus gestorben

Die Journalistin Bettina Gaus ist tot. Wie der "Spiegel" am Montag bestätigte, starb sie bereits am vergangenen Mittwoch in Berlin nach "kurzer schwerer Krankheit".

Berlin | Bettina Gaus wurde 64 Jahre alt. Sie war zuletzt seit April dieses Jahres beim "Spiegel" als Kolumnistin tätig gewesen und kommentierte für das Magazin wöchentlich das politische Geschehen in Deutschland und der Welt. "Bettina Gaus war eine unbestechliche Journalistin und eine brillante Analystin der politischen Lage", würdigte Chefredakteur Steffen K...

