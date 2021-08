Wirbelsturm Ida : Hurrikan: Louisianas Krankenhäuser zu voll für Evakuierung

Scott Threlkeld/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP/dpa

2450 Patienten liegen wegen einer Covid-19-Erkrankung stationär im US-Bundesstaat Louisiana. Zu viele, um sie evakuieren zu können. Trotz der Gefahren durch Hurrikan „Ida“.

New Orleans | Die küstennahen Krankenhäuser in Louisiana können trotz des herannahenden gefährlichen Hurrikans „Ida“ nicht evakuiert werden, weil es in dem US-Bundesstaat zu viele Corona-Patienten gibt. Das erklärte Gouverneur John Bel Edwards. Derzeit würden in dem Staat mit 4,6 Millionen Einwohnern 2450 Patienten stationär wegen einer Covid-19-Erkrankung behan...

