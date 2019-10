Kampf gegen die Flammen : Hunderte Häuser evakuiert: Waldbrand wütet in Kalifornien

Wegen starker Winde breitet sich ein Wald- und Buschbrand im US-Bundesstaat Kalifornien in rasender Geschwindigkeit aus.

von afp

24. Oktober 2019, 21:20 Uhr

San Francisco | In der kalifornischen Weinbauregion wütet ein sich rasend schnell ausbreitender Waldbrand. Das Kincade-Feuer im Landkreis Sonoma brach am Mittwochabend aus und breitete sich nach Behördenangaben vom Donnerstag innerhalb weniger Stunden auf eine Fläche von 4000 Hektar aus. Für die Stadt Geyserville wurde eine verpflichtende Evakuierungsaufforderung erlassen.

picture alliance/dpa





Mehrere Brände ausgebrochen

Starker Nordwind trieb das Feuer in Richtung Süden, während die Feuerwehr die ganze Nacht hindurch im Einsatz war, um Einwohner in Sicherheit zu bringen und Gebäude zu schützen. In Nordkalifornien sowie Teilen von Südkalifornien herrscht wegen stürmischen Wetters und großer Trockenheit extreme Waldbrandgefahr. In der Region um Los Angeles brachen bereits mehrere Brände aus.

Der Landkreis San Diego rief die Bewohner auf, sich auf Stromausfälle einzustellen. Um Brände durch Funkenflug von schadhaften Oberleitungen zu verhindern, sei mit Abschaltungen zu rechnen, erklärte der Energieversorger San Diego Gas & Electric.