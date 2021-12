Unfall : Hüpfburg-Tragödie in Tasmanien: Fünf Kinder sterben

Die Hillcrest-Grundschule will mit einem Fest den letzten Schultag vor den Weihnachtsferien begehen. Auch eine Hüpfburg für die Schüler wird organisiert. Dann aber reißen Windböen die Burg in die Höhe.

Devonport | Bei einem dramatischen Hüpfburg-Unfall in einer Grundschule im australischen Bundesstaat Tasmanien sind fünf Kinder ums Leben gekommen. Vier weitere würden im Krankenhaus behandelt, fast alle seien in kritischem Zustand, teilte die Polizei mit. Heftiger Wind hatte die aufblasbare Burg am Morgen (Ortszeit) bei einer Weihnachtsfeier in die Luft geris...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.